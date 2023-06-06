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"مفتي عام المملكة" ونائبه يطلعان على تقرير منجزات فرع الإفتاء بتبوك
تسلما التقرير الختامي لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها" التي دشنها أمير المنطقة مؤخرًا
استقبل مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ونائبه للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة تبوك فيصل الجهني الذي سلّمهما التقرير الختامي لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها" التي دشنها أمير المنطقة مؤخرًا.
وشكر المفتي مدير عام الفرع على ما يقدمه من جهود ومشاركات في إطار رسالة الرئاسة في نشر الفتاوى وتقديم الخدمات الاسترشادية والتوعوية والفكرية تحقيقاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
وخلال اللقاء استمع مفتي المملكة إلى شرح عما قام به الفرع بتفعيل المبادرة والفئات المستهدفة.
من جهة أخرى أشاد العواد بالجهود والأعمال التي يقوم بها الفرع، مثمنًا لمدير عام الفرع والعاملين فيه جهودهم المستمرة.