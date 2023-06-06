"مفتي عام المملكة" ونائبه يطلعان على تقرير منجزات فرع الإفتاء بتبوك

استقبل مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ونائبه للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة تبوك فيصل الجهني الذي سلّمهما التقرير الختامي لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها" التي دشنها أمير المنطقة مؤخرًا.