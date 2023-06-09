"إدراج الكتابة الإعلامية في تعلم العربية".. أطروحة فريدة تمنح "العاقل" الدكتوراه

وقد أقرّت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد آل تميم مشرفًا ومقررًا، والأستاذ الدكتور راشد بن محمد الروقي مناقشًا خارجيًا، والدكتور علي بن أحمد المنتشري مناقشًا خارجيًا، والدكتور فواز بن صالح السلمي مناقشًا داخليًا، والدكتور محمد بن عبدالجبار السلمي مناقشًا داخليًا، منح درجة الدكتوراه لـ"العاقل" في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية عن أطروحته بعنوان: "فاعلية برنامج قائم على مدخل تحليل الخطاب في تنمية مهارات الكتابة الإعلامية والاتجاه نحوها لدى طلاب المرحلة الثانوية".