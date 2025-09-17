أكثر من 7 آلاف أسرة منتجة بجدة تستفيد من مبادرات جمعية "منتجة" نحو الاكتفاء الذاتي

استفادت أكثر من 7 آلاف أسرة منتجة في مدينة جدة من مبادرات الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة "منتجة"، التي تهدف إلى تمكين الأسر من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز اعتمادها على نفسها كمصدر دخل دائم.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عصام بن حسن البصراوي أن الجمعية تعمل وفق رؤية واضحة تستند إلى تمكين الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لها، سواء عبر التدريب والتأهيل أو من خلال تهيئة السبل لوصول منتجاتها إلى الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لدور القطاع غير الربحي في تعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح البصراوي أن الجمعية نفذت خلال الفترة الماضية العديد من البرامج النوعية التي شملت ورشًا تدريبية، ومعارض تسويقية، وشراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، ما ساعد الأسر على رفع كفاءتها وتحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية. كما أشار إلى أن الجمعية تركز على استدامة المشاريع الأسرية من خلال تقديم الاستشارات المتخصصة ومتابعة مراحل نمو المشاريع لضمان استمراريتها.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الجمعية لدعم الأسر المنتجة ورفع مستوى جودة الحياة، مؤكدًا أن تمكين الأسر يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل مستدامة.
وقدمت الجمعية شكرها لوزارة السياحة على إتاحة الفرصة لدعم هذه المبادرات في المناطق التاريخية، وفي مقدمتها جدة التاريخية، بما يعزز من مكانتها كمقصد سياحي وتراثي ويدعم استمرارية مشاريع الأسر المنتجة وتحويلها إلى أنشطة اقتصادية مزدهرة.