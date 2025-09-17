أكثر من 7 آلاف أسرة منتجة بجدة تستفيد من مبادرات جمعية "منتجة" نحو الاكتفاء الذاتي

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ عصام بن حسن البصراوي أن الجمعية تعمل وفق رؤية واضحة تستند إلى تمكين الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لها، سواء عبر التدريب والتأهيل أو من خلال تهيئة السبل لوصول منتجاتها إلى الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لدور القطاع غير الربحي في تعزيز التنمية المجتمعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.