أكاديمية شمعة توحد وجمعية مشاعل الخير يحتفيان بذكرى "يوم التأسيس"

احتفلت أكاديمية شمعة توحد للتأهيل وجمعية مشاعل الخير بيوم التأسيس، وذلك في مقر الأكاديمية بالدمام، وعدد من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وكذلك من مستفيدي جمعية مشاعل الخير، وذلك في أجواء وطنية حميمية مليئة بالعز والشموخ والفخر.
ورفعت مديرة أكاديمية شمعة للتدريب فيحاء فهد الفيحاني، أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".
كما عبّرت "الفيحاني" عن سعادتها في حفل ومشاركة ذوي اضطراب طيف التوحد هذه الفئة الغالية علينا حضور الحفل، مشيرة إلى أن الحفل كان من تقديم وأعمال ذوي طيف التوحد من إلقاء كلمات شعرية بهذة المناسبة، بالإضافة إلى تقديم الأعمال الوطنية والرسومات كما قاموا بتغليف الزراعات وتوزيعها، لترسيخ دور ذوي طيف التوحد وأنهم جزء من هذا الوطن الغالي كما شكرت "الفيحاني" جمعية مشاعل الخير على مشاركتهم في حفل يوم التأسيس.
من جانب آخر عبّرت مديرة جمعية مشاعل الخير مريم بنت أحمد اليحيا عن سعادتها بإقامة الاحتفالية مع أكاديمية شمعة توحد للتأهيل، مشيرة إلى أن يوم التأسيس يُجسد العمق التاريخي للمملكة الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون، والاحتفاء به يعد تعزيزًا لمكانة الوطن في قلوبنا وترسيخًا للهوية الوطنية التي نعتز ونفخر بها.
وجاءت الاحتفالية ضمن اهتمام أكاديمية شمعة توحد للتأهيل وجمعية مشاعل الخير، بهدف ترسيخ روح الوطنية في نفوس مستفيديها، واستشعارًا بالفخر والاعتزاز بتاريخ الوطن العريق، وإلقاء الضوء على هذه المناسبة التاريخية الرائعة، ومشاركة مستفيدي الأكاديمية في عددٍ من الأنشطة والأركان بمقر الأكاديمية.
وتخلل الحفل مشاركة ذوي طيف التوحد بكلمات عبّروا فيها عن حبهم لوطنهم ووفائهم له وأبيات شعرية وطنية تجسد الولاء لولاة الأمر والوطن.