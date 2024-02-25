أكاديمية شمعة توحد وجمعية مشاعل الخير يحتفيان بذكرى "يوم التأسيس"

كما عبّرت "الفيحاني" عن سعادتها في حفل ومشاركة ذوي اضطراب طيف التوحد هذه الفئة الغالية علينا حضور الحفل، مشيرة إلى أن الحفل كان من تقديم وأعمال ذوي طيف التوحد من إلقاء كلمات شعرية بهذة المناسبة، بالإضافة إلى تقديم الأعمال الوطنية والرسومات كما قاموا بتغليف الزراعات وتوزيعها، لترسيخ دور ذوي طيف التوحد وأنهم جزء من هذا الوطن الغالي كما شكرت "الفيحاني" جمعية مشاعل الخير على مشاركتهم في حفل يوم التأسيس.