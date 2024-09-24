منسوبو "الندوة العالمية" بالرياض يحتفلون باليوم الوطني.. و"الوهيبي" يُثمِّن تلاحُم القيادة مع الشعب

وصرَّح الأمين العام لـ"الندوة العالمية للشباب الإسلامي"، د. صالح بن سليمان الوهيبي، بأنه في يومنا الوطني نرى كيف تجسدت رؤية 2030 في إنجازات ملموسة، تضيء سماء السعودية. وهذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا عون الله، ثم تضافر الجهود بين القيادة الرشيدة والشعب الطموح. إنها شهادة على ما يمكن تحقيقه عندما يتوحد الوطن خلف هدف مشترك، ويسعى بإصرار نحو تحقيقه.

وأوضح "الوهيبي" أن احتفالات هذا العام شملت مجموعة من الفعاليات الوطنية والاجتماعية المنوعة لمنسوبي وقيادات الندوة؛ إذ شملت السلام الملكي، وبعض المشاركات الاجتماعية، والقصائد الشعرية، وعرض فيلم بعنوان "94 عامًا من العطاء: توحيد، انتماء، مجتمع حيوي وعمل إنساني".