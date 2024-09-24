منسوبو "الندوة العالمية" بالرياض يحتفلون باليوم الوطني.. و"الوهيبي" يُثمِّن تلاحُم القيادة مع الشعب

تزامنًا مع احتفالات أكثر من 30 مكتبًا "للندوة العالمية للشباب الإسلامي" حول العالم، احتفل منسوبو الأمانة العامة للندوة العالمية باليوم الوطني السعودي الـ94 اليوم الثلاثاء، الموافق 24 سبتمبر 2024، في مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، تعبيرًا عن سعادتهم بهذا اليوم التاريخي، مهنئين بأجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، والشعب السعودي، بهذا اليوم الذي يخلد ذكرى توحيد السعودية، وإرساء دعائم دولة رائدة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-.
وصرَّح الأمين العام لـ"الندوة العالمية للشباب الإسلامي"، د. صالح بن سليمان الوهيبي، بأنه في يومنا الوطني نرى كيف تجسدت رؤية 2030 في إنجازات ملموسة، تضيء سماء السعودية. وهذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا عون الله، ثم تضافر الجهود بين القيادة الرشيدة والشعب الطموح. إنها شهادة على ما يمكن تحقيقه عندما يتوحد الوطن خلف هدف مشترك، ويسعى بإصرار نحو تحقيقه.
وأوضح "الوهيبي" أن احتفالات هذا العام شملت مجموعة من الفعاليات الوطنية والاجتماعية المنوعة لمنسوبي وقيادات الندوة؛ إذ شملت السلام الملكي، وبعض المشاركات الاجتماعية، والقصائد الشعرية، وعرض فيلم بعنوان "94 عامًا من العطاء: توحيد، انتماء، مجتمع حيوي وعمل إنساني".
يُشار إلى أن الندوة العالمية للشباب الإسلامي تعمل كمنظمة إسلامية عالمية مستقلة، وعضو بالمنظمات غير الحكومية بهيئة الأمم المتحدة، وتقوم برعاية الشباب، وتقدم لهم برامج توعوية وثقافية ومعرفية، تصقل مواهبهم، وتطور قدراتهم.
وللندوة العالمية شراكات فاعلة مع منظمات دولية لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للمجتمعات الأكثر احتياجًا حول العالم؛ ليتمكنوا من عيش حياة كريمة.
كما نوهت الندوة العالمية بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في تحقيق إنجازاتها وبرامجها الإنسانية والتنموية.