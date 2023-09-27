مركزا "بحر أبو سكينة" و"خيم" يحتفلان باليوم الوطني شعراً ونثراً

احتفل مركزا "بحر أبو سكينة" و"خيم"، وهما تابعان لمحافظة محايل، مساء البارحة، باليوم الوطني شعراً ونثراً.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني فالقرآن الكريم فكلمة لرئيس مركز بحر أبو سكينة سلطان الحذيفي هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بالمناسبة مستعرضاً بعضاً من منجزات الوطن وما شهده من تطور وازدهار.
وألقى رئيس بلدية المركز المهندس نايف الغامدي كلمة حمد فيها الله على نعمة هذا الوطن وقيادته، مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة تتعطر وتسمو بها النفوس وتفخر بها الأجيال.
وتوالت الفقرات التي اختتمت بأوبريت وطني قدمه الفنانان أحمد الناشري وعبدالرزاق الثوعي، عبر عدد من اللوحات الفنية الفلكلورية، التي تتميز بها المنطقة. وتغنى الفنانان بالوطن والقيادة بصحبة الفرقة الشعبية التي يقودها إبراهيم الروسي.
وشهدت الاحتفالية حضوراً كبيراً للجنسين.