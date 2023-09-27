مركزا "بحر أبو سكينة" و"خيم" يحتفلان باليوم الوطني شعراً ونثراً

وألقى رئيس بلدية المركز المهندس نايف الغامدي كلمة حمد فيها الله على نعمة هذا الوطن وقيادته، مؤكداً أن اليوم الوطني مناسبة تتعطر وتسمو بها النفوس وتفخر بها الأجيال.