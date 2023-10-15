"جائزة البليهد للتميز العلمي" تحصل على شهادة "الآيزو"

حصلت "جائزة البليهد للتميز العلمي في مجال اللغة العربية والرياضيات والعلوم"، على شهادة الآيزو "9001:2015" الموثّقة من هيئة الاعتماد الأمريكية والمعتمدة عالميًّا من المنظمة الدولية للمعايير.
جاء ذلك بعد أن اجتازت الجائزة عمليات التدقيق والمراجعة التفصيلية الخارجية لنظم ومعايير إدارة الجودة في أداء أعمال الجائزة.
وعبّر راعي الجائزة الشيخ عمر بن سعود البليهد، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا حرص الجهة الراعية على استدامة الجائزة، وأن تسير بتوافق مع متطلبات الحوكمة والتميز، مشيدًا بالجهود المبذولة من أمانة الجائزة لتحقيق ذلك.
من جانبه أكّد مديرُ التعليم الدكتور إبراهيم الحسن، اعتزازَه بهذا الإنجاز غير المسبوق لإدارة التعليم، مشيرًا إلى أن الحصول على هذه الشهادة يأتي نتيجة لضبط وإدارة أعمال الجائزة بطريقة ومنهجية احترافية.