"جائزة البليهد للتميز العلمي" تحصل على شهادة "الآيزو"

وعبّر راعي الجائزة الشيخ عمر بن سعود البليهد، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا حرص الجهة الراعية على استدامة الجائزة، وأن تسير بتوافق مع متطلبات الحوكمة والتميز، مشيدًا بالجهود المبذولة من أمانة الجائزة لتحقيق ذلك.