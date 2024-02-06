تكريم 76 فائزًا وفائزةً بجائزة "ابن جبرين" العاشرة للتفوق بـ"القويعية"

وأكد رئيس مجلس إدارة الجائزة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبرين، حرص مجلس الإدارة على تطوير برامج الجائزة، بما يساهم في دعم التفوق والمتفوقين على مستوى التعليم العام والجامعي بمحافظة القويعية، مثمنًا جهود "تعليم القويعية" في الإشراف على الجائزة.