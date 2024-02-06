تكريم 76 فائزًا وفائزةً بجائزة "ابن جبرين" العاشرة للتفوق بـ"القويعية"

رعى محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، اليوم الثلاثاء، حفل إدارة "تعليم القويعية" لتكريم الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن جبرين للتفوق العلمي لطلاب التعليم العام والعالي في نسختها العاشرة.
جاء ذلك بحضور وكيل جامعة شقراء للتعليم والتدريب الدكتور سعد الجبيرين، وأمين تعليم منطقة الرياض ورثان الورثان، ورئيس وأعضاء مجلس الجائزة، وعدد من مديري ورؤساء القطاعات الحكومية ووجهاء المجتمع.
بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم قدمت طالبات مدرسة أجيال المعرفة فقرة ترحيبية، تلاها كلمة الطلاب المتفوقين، بعدها شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "التعليم بمحافظة القويعية".
وأكد رئيس مجلس إدارة الجائزة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبرين، حرص مجلس الإدارة على تطوير برامج الجائزة، بما يساهم في دعم التفوق والمتفوقين على مستوى التعليم العام والجامعي بمحافظة القويعية، مثمنًا جهود "تعليم القويعية" في الإشراف على الجائزة.
وشاهد الحضور "أوبريت" حفل التميز، وألقى مدير تعليم القويعية صالح بن عبدالله الزهراني، كلمة أشاد من خلالها بجهود مجلس إدارة جائزة الشيخ محمد بن جبرين، وبجهود قسم التوجيه الطلابي بإدارة التعليم والتي أسهمت في دعم التفوق والمتفوقين في التعليم العام على مستوى المحافظة.
وفي نهاية الحفل، كرم محافظ القويعية ومدير التعليم ورئيس مجلس إدارة الجائزة، 76 طالبًا وطالبةً من التعليم العام والعالي الفائزين بالجائزة.