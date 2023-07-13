"الأرصاد" توقع مذكرة تفاهم مع "تجمع مطارات الثاني"

وقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، في جدة، مذكرة تفاهم مع شركة تجمع مطارات الثاني؛ للاستفادة من المواقع التابعة لها في 22 مطارًا حول المملكة وتسهيل مهمات المركز فيها.