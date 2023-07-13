"الأرصاد" توقع مذكرة تفاهم مع "تجمع مطارات الثاني"

وقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، في جدة، مذكرة تفاهم مع شركة تجمع مطارات الثاني؛ للاستفادة من المواقع التابعة لها في 22 مطارًا حول المملكة وتسهيل مهمات المركز فيها.
ومثّل المركز في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن بن سالم غلام، ومن الشركة الرئيس التنفيذي المهندس علي بن أحمد مسرحي.
وتضمنت المذكرة عددًا من أوجه التعاون بين الطرفين، خصوصًا فيما يتعلق بأعمال الرصد والتنبؤات الجوية، إضافة إلى الخدمات الخاصة بالمركز الوطني للأرصاد وتسهيل المهام والأعمال المشتركة، ومنها تحديد مواقع مناسبة لأعمال المركز في المطارات.
وكذلك تقديم الدعم اللوجيستي في مجال إدارة الأزمات والكوارث وفق الاختصاص في الحالات الطارئة، ومعالجة التحديات التي تطرأ خلال عملية تطبيق الخدمات ذات الاهتمام المشترك بخدمات الطيران والرصد الجوي.