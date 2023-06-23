مهرجان "جادة الإبل" يعلن إتاحة الدخول المجاني للزوار يوم غد

يُذكر أن مهرجان "جادة الإبل" في تبوك يشكّل باكورة مهرجانات الإبل في المملكة، ويحظى بمشاركة واسعة من ملاك الإبل من جميع مناطق المملكة، كما يشكّل وجهة وخياراً لمحبي الإبل وللأسر، لما يحمله من أنشطة وفعاليات متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، حيث يعد خياراً ترفيهياً وسياحياً يدعم الحراك الاقتصادي في منطقة تبوك، ويعكس مدى جهود إدارة نادي الإبل في تعزيز هذا الموروث الشعبي الأصيل.