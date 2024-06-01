"تقني نجران" تُقدِّم خدماتها لضيوف الرحمن عبر منفذ الوديعة

وأوضح عميد فرع الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بشرورة، المهندس فيصل خالد النهدي، أن المشاركة في موسم الحج تأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتوفير سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن استعدادات المشاركة في حج هذا العام بدأت منذ وقت مبكر بتوجيهات ومتابعة المدير العام لتقني نجران الدكتور محمد الزهراني.