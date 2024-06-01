"تقني نجران" تُقدِّم خدماتها لضيوف الرحمن عبر منفذ الوديعة

بدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، ممثلة بفريق "عون" التقني وفريق تقني العطاء بالمعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية بشرورة، تقديم خدماتها لضيوف بيت الله الحرام المارين من منفذ الوديعة الحدودي عن طريق فريق الصيانة التطوعية من خلال نخبة من المدربين المختصين والمتدربين، وفحص وتقديم الصيانة العاجلة لمركبات الحجاج بأحدث التقنيات، وتقديم الخدمات التطوعية والإرشادية.
وأوضح عميد فرع الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بشرورة، المهندس فيصل خالد النهدي، أن المشاركة في موسم الحج تأتي انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتوفير سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن استعدادات المشاركة في حج هذا العام بدأت منذ وقت مبكر بتوجيهات ومتابعة المدير العام لتقني نجران الدكتور محمد الزهراني.
وأوضح أن الفِرق تعمل على مدار اليوم في فحص مركبات الحجاج، والمساهمة في إصلاح أعطالها، إضافة إلى تقديم النصائح والتوجيهات لقائدي السيارات، ومساعدتهم في الفحص السريع لسلامة سياراتهم، بمشاركة 13 مدربًا مختصًّا، وما يقارب 60 متدربًا طوال الفترة.