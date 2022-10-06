"تعليم شرورة" يكرم أصحاب المبادرات ومديري المدارس في يوم المعلم

وألقى مدير تعليم شرورة كلمة رحب فيها بالحضور وهنأ المعلمين والمعلمات وقدم لهم تحية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وأكد أن المعلمين هم العنصر الأول من بين جميع العناصر من ناحية الأهمية ، ولهم دور كبير في إعداد المتعلمين لأداء أدوارهم بنجاح في بيئات العمل الحالية والمستقبلية وتنمية الحس بالولاء والانتماء.