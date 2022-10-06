"تعليم شرورة" يكرم أصحاب المبادرات ومديري المدارس في يوم المعلم

أقامت إدارة تعليم شرورة مساء أمس الأربعاء بحديقة الملك عبدالعزيز احتفال إدارة التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وذلك بحديقة الملك عبدالعزيز و برعاية مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري وبحضور المساعدين ومديري الإدارات والأقسام وجمع كبير من المعلمين والمعلمات والأهالي.
وتفصيلاً بدأ الحفل بالسلام الملكي قدمه طلاب كشافة تعليم شرورة ثم آيات من الذكر الحكيم ، ثم أنشودة ترحيبة من طالبات الابتدائية الثانية.
وألقى مدير تعليم شرورة كلمة رحب فيها بالحضور وهنأ المعلمين والمعلمات وقدم لهم تحية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وأكد أن المعلمين هم العنصر الأول من بين جميع العناصر من ناحية الأهمية ، ولهم دور كبير في إعداد المتعلمين لأداء أدوارهم بنجاح في بيئات العمل الحالية والمستقبلية وتنمية الحس بالولاء والانتماء.
وأضاف "الأسمري" أن الكثير من النجاحات التي تحققت على مستوى الوطن يقف خلفها معلم ومعلمة ملهمون وموجهون ومرشدون .
ووجه في ختام كلمته تحية شكر واحترام لكل معلم ومعلمة وقال: بكم نفخر ونتفاخر ووطنكم يفخر بكم ومستقبلكم ينتظر جيلكم القادم متمنياً لهم مزيداً من العطاء والإنجاز.
وشارك الشاعر صالح الصيعري بقصيدة عن المعلم وقدم الطالب احمد البريكي خاطرة عن المعلم ، وقدمت الطالبة أغيد آل إسحاق كلمة للمعلمين والمعلمات .
وقدم عرض مرئي بعنوان "قالوا عن التعليم" بمشاركة مديري الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، ثم أنشودة جماعية لطالبات مركز رعاية الأطفال بي هوم.
وفي ختام الحفل تم تكريم القطاع الخاص المشارك في تقدم عروض وخصومات بمناسبة يوم المعلم، وتكريم المعلمين والمعلمات أصحاب المبادرات ومديري المدارس، كما شارك الطلاب وأولياء الأمور في تكريم وتقديم الإهداءات للمعلمين.