مؤسسة الأمير محمد بن فهد تنظّم ورشة "التطوع المستدام" بالرياض بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع

تنظّم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «التطوع المستدام.. رؤية سعودية»، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة من 28 إلى 30 ديسمبر الجاري، بمشاركة 50 متدربًا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وتأتي الورشة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز ثقافة التطوع المستدام، ودعم منظومة العمل التطوعي المؤسسي في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تضع العمل التطوعي كأحد محركات التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
وتهدف الورشة إلى إبراز التطوع المستدام كأداة استراتيجية لتعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات، من خلال الانتقال من العمل الموسمي إلى نماذج مؤسسية طويلة الأمد، تركز على صناعة الأثر وقياسه بدقة.
وأوضح الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، أن الورشة تهدف إلى تمكين المشاركين بأدوات ومعارف عملية تسهم في تطوير كفاءة العمل التطوعي، بما يعزز جودة الأثر واستدامته.
وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد العربي للتطوع يأتي ضمن رؤية المؤسسة لتبادل الخبرات العربية، والاستفادة من التجارب الناجحة في بناء نماذج تطوعية متكاملة ومستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي وغير الربحي، والفرق التطوعية.
وتستهدف الورشة القيادات والمسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة، والعاملين في المنظمات غير الربحية، ومسؤولي التطوع في الجامعات والمؤسسات التعليمية، ورواد الفرق التطوعية في مختلف مناطق المملكة.
وتعتمد الورشة على منهجية تفاعلية تجمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي، وتتضمن تطبيقات عملية تساعد في تحويل الأفكار إلى مبادرات واقعية قابلة للتنفيذ.
وأكدت المؤسسة أن الورشة تمثل منصة وطنية لتطوير المبادرات التطوعية المستدامة، وبناء كوادر قادرة على قيادة العمل التطوعي المؤسسي، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي يخدم المجتمع، ويُرسّخ التطوع كقيمة وطنية راسخة.