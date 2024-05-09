رئيس جامعة المؤسس ومحافظ الأوقاف يكرمان خريجي برنامج الماجستير في إدارة اقتصاديات الأوقاف

وقد بادرت الهيئة العامة للأوقاف برعاية البرنامج، وذلك عبر تقديم منحٍ دراسية لعددٍ من الطلاب، والتي تُعد إحدى المخرجات الإستراتيجية الناتجة عن اتفاقية التعاون التي أبرمتها الهيئة في وقتٍ سابق مع الجامعة ممثلةً في الوقف العلمي، والتي هدفت إلى التعاون والشراكة في مجال تطوير وتنمية القطاع الوقفي، وإيجاد الممكّنات التي تسهم في تعزيز دوره في المجتمع، كما تحرص الهيئة على دعم مثل هذه المبادرات النوعية لتوجيه المصارف الوقفية إلى برامج عالية الأثر، بما يحقق شروط الواقفين، وبما يعزز من دور الشراكات المجتمعية والتنموية في شتى المجالات، حيث تُعد هذه الشراكات محوراً مهماً في دعم قطاع التعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.