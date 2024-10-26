قبيل الاختبارات.. "تعليم الطائف" تحث الطلاب والطالبات على التركيز والمراجعة المنتظمة لتعزيز الفهم

وبيّنت الإدارة أن أولياء الأمور والأسر شركاء النجاح؛ مثمنة تعاونهم ومتابعتهم للأبناء؛ مما يساعدهم على الاستمرار في رحلتهم التعليمية؛ داعية أولياء الأمور "شركاء النجاح" إلى استمرار التعاون الدائم مع المدارس، بتوفير المناخ التربوي والتعليمي، وتهيئة أجواء مثالية في المنازل لزيادة التحصيل الدراسي، راجية للجميع التوفيق.