قبيل الاختبارات.. "تعليم الطائف" تحث الطلاب والطالبات على التركيز والمراجعة المنتظمة لتعزيز الفهم

حثت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، الطلابَ والطالبات على التركيز والمراجعة المنتظمة خلال الأيام التي تسبق الاختبارات؛ لضمان ترسيخ المعلومات في الذاكرة بشكل فعال وطويل الأمد.
وأوضحت الإدارة أن التركيز والمراجعة يعززان الفهم والتحصيل الدراسي؛ مما يسهم في تحقيق التفوق والنجاح، بالإضافة إلى أهمية التدرب على استخدام الأدوات والتقنيات المطلوبة في الاختبار العملي؛ لتجنب الأخطاء الناتجة عن قلة الخبرة أو التوتر.
وأكدت أن المثابرة والاجتهاد أساس التفوق؛ كما أن الاهتمام بالغذاء الجيد، والتأكد من فهم الخطوات العملية بشكل جيد، والتطبيق الصحيح والدقيق؛ هي عوامل النجاح في الاختبار العملي.
ودعت "تعليم الطائف" للحرص على أخذ فترات راحة منتظمة وممارسة الرياضة؛ لتجديد الطاقة، وتحسين التركيز أثناء الدراسة.
وبيّنت الإدارة أن أولياء الأمور والأسر شركاء النجاح؛ مثمنة تعاونهم ومتابعتهم للأبناء؛ مما يساعدهم على الاستمرار في رحلتهم التعليمية؛ داعية أولياء الأمور "شركاء النجاح" إلى استمرار التعاون الدائم مع المدارس، بتوفير المناخ التربوي والتعليمي، وتهيئة أجواء مثالية في المنازل لزيادة التحصيل الدراسي، راجية للجميع التوفيق.