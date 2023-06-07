"العون الخيرية" تطلق مبادرتها التوعوية عن أضرار المخدرات بالطائف

أطلقت جمعية العون الخيرية، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالطائف، مبادرة "لك واعي واحمي وطنك" لرفع مستوى الوعي والحصانة الاجتماعية بمخاطر المخدرات، والتوعية بأضرار المؤثرات العقلية، وتعزيز المهارات الحياتية لدى منسوبي الجمعية، إضافة إلى الوقاية من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.
وتستهدف المبادرة منسوبي جمعية العون، بالإضافة إلى الأسر وأبنائهم المسجلين بالجمعية، حيث تتضمن لقاءات تعريفية، وتنفيذ المحاضرات التوعوية، وتنفيذ الحملات الإعلامية والتوعية بوسائل التواصل الاجتماعي.
وتأتي مبادرة "خلك واعي واحمي وطنك" ضمن جهود الجمعية للتوعية والوقاية بأضرار المخدرات، وتهدف إلى الإسهام في مكافحة المخدرات، والعمل على نشر الثقافة التوعوية بمخاطرها، إلى جانب تنفيذ البرامج الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها من خلال العمل التوعوي المشترك، والحد من آثارها على الفرد والمجتمع، وإيجاد بيئة مناسبة، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة والسلوك الإيجابي في نفوس المنسوبين والأسر.
وأوضحت جمعية العون الخيرية أن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجمعية بهدف دعم الجهود لمكافحة المخدرات وبالتزامن مع الحملة تقودها وزارة الداخلية ضد المخدرات ومروجيها، مثمّنةً لمديرية مكافحة المخدرات بالطائف رعايتهم لهذه المبادرة وحرصهم الدائم على دعم مناشط الجمعية.