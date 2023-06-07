"العون الخيرية" تطلق مبادرتها التوعوية عن أضرار المخدرات بالطائف

وتأتي مبادرة "خلك واعي واحمي وطنك" ضمن جهود الجمعية للتوعية والوقاية بأضرار المخدرات، وتهدف إلى الإسهام في مكافحة المخدرات، والعمل على نشر الثقافة التوعوية بمخاطرها، إلى جانب تنفيذ البرامج الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها من خلال العمل التوعوي المشترك، والحد من آثارها على الفرد والمجتمع، وإيجاد بيئة مناسبة، وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة والسلوك الإيجابي في نفوس المنسوبين والأسر.