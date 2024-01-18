"العيدابي" تحتضن مهرجان العسل السنوي.. وموعد الانطلاق الخميس المقبل

تتأهب عاصمة الشهد وبوابة الجبل "محافظة العيدابي"؛ لاحتضان مهرجان العسل في نسخته التاسعة، الخميس المقبل، الذي يأتي ضمن فعاليات شتاء جازان 2024.
المهرجان يقام كل عام في "العيدابي"، التي تنتج مناحلها أجود أنواع العسل، نظراً لخضرتها الدائمة، فيما يتخذها مربو النحل مأوى مناسباً لدفئها في فصل الشتاء.
وتختلف أنواع العسل باختلاف ما يتغذى عليه النحل، وبحسب موسمه، ومن أنواعه: السِّدر، والطَّلْح، والقَتَاد، والسَّلام، والسَّمرة، والمَجْرَى، والمَرَاعي، وغيرها من أنواع العسل، فيما يختلف سعر كل واحد منها بحسب نوعه ووفرته.
ومؤخراً نجحت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، في إنتاج "عسل الصندل" لأول مرّة في السعودية، وذلك بعد نجاح التجارب الحقلية وزراعة أشجار الصندل.
يذكر أن مبيعات العسل في نسخته الماضية؛ بلغت أكثر من مليونَي ريال، وتم عرض ما يزيد عن عشرة أطنان، فيما تخطى عدد زوّار المهرجان في نفس العام حاجز الـ50 ألف زائر من داخل المنطقة وخارجها.