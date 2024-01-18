"العيدابي" تحتضن مهرجان العسل السنوي.. وموعد الانطلاق الخميس المقبل

وتختلف أنواع العسل باختلاف ما يتغذى عليه النحل، وبحسب موسمه، ومن أنواعه: السِّدر، والطَّلْح، والقَتَاد، والسَّلام، والسَّمرة، والمَجْرَى، والمَرَاعي، وغيرها من أنواع العسل، فيما يختلف سعر كل واحد منها بحسب نوعه ووفرته.