"الشريف ": يوم التأسيس شاهد على ماضٍ مجيد وحاضرٍ تليد وغدٍ مُشرقٍ لبلادنا

أكد مدير مكتب تعليم المجاردة أحمد عبدالرحمن الشريف أن العمق التاريخي لبلادنا؛ يجعلنا نفخرُ بمراحل نشأتها، ومواصلة إرثها وريادتِها، ومكانتِها الساطعةِ بين الأُمم والشعوب، وفي هذا اليومِ الخالد؛ يوم التأسيس الذي يوافق ٢٢ فبراير من كُلِّ عام؛ يجعلنا نقفُ فيه شاهدين على ماضٍ مجيد، وحاضرٍ تليد، وغدٍ مُشرقٍ لبلادنا أعزها الله؛ ننعمُ فيها بالخيرِ والأمنِ والأمان، ونسعدُ بالتلاحمِ ورسوخِ الكيان، الحاكم والشعب على محبةٍ ووفاءٍ وولاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.