"تعليم النماص".. عام دراسي يقوده الطموح والنشاط والانضباط في يومه الأول

انطلق أمس الأحد، العام الدراسي بتعليم النماص، وسط جاهزية مكتملة وحضور مميز وبيئة جاذبة، واستقبال حافل للطلاب والطالبات؛ حيث بدأ اليوم الأول للطلبة بالترحاب ثم الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية وتم توزيع الهدايا والحلوى احتفاء بعودة ثروة الوطن وقادة مستقبله وسط تفاعلٍ كبير من المعلمين والمعلمات، واكتمال التجهيزات والمقررات الدراسية ودعم مديري ومديرات المدارس عند حاجتهم.