"تعليم النماص".. عام دراسي يقوده الطموح والنشاط والانضباط في يومه الأول

انطلق أمس الأحد، العام الدراسي بتعليم النماص، وسط جاهزية مكتملة وحضور مميز وبيئة جاذبة، واستقبال حافل للطلاب والطالبات؛ حيث بدأ اليوم الأول للطلبة بالترحاب ثم الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية وتم توزيع الهدايا والحلوى احتفاء بعودة ثروة الوطن وقادة مستقبله وسط تفاعلٍ كبير من المعلمين والمعلمات، واكتمال التجهيزات والمقررات الدراسية ودعم مديري ومديرات المدارس عند حاجتهم.
وعبر مدير تعليم النماص عمر الغامدي عن عظيم شكره وامتنانه لقيادتنا الرشيدة على ما يحظى به التعليم ومنسوبوه من كريم الرعاية والعناية، كما قدم شكره وعرفانه لمقام وزارة التعليم على ما تقدمه من حرص واهتمام بأبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.
وثمن "الغامدي" لمديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات وأقسام الإدارة ما قدموه من عمل خلال فترة الاستعداد حتى تكون مدارس تعليم النماص جاهزة بما يليق بالطلاب والطالبات، راجيًا الله أن يكون هذا العام الدراسي حافلاً بالتميز والنجاح.