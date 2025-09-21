دوري يلو يوقع عقدًا جديدًا بـ21.2 مليون ريال لتعزيز تقنيات النقل التلفزيوني

وتتمتع شركة إيفوكس بخبرة واسعة في مجال الإنتاج الرياضي والتلفزيوني، حيث تمتلك أسطولًا من عربات البث بتقنية 4K، إلى جانب كوادر تشغيلية سعودية متخصصة. ومن شأن هذه الإمكانات أن تمنح دوري يلو نقلة نوعية على مستوى التغطية، بما يواكب استراتيجية الرابطة في تطوير آليات النقل والإنتاج.