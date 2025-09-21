دوري يلو يوقع عقدًا جديدًا بـ21.2 مليون ريال لتعزيز تقنيات النقل التلفزيوني

أبرم الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين عقدًا مع شركة إيفوكس، الذراع المتخصص في الإنتاج الإعلامي لمجموعة مفيد، لتولي مهمة إنتاج مباريات دوري يلو لموسم 2025 – 2026، وذلك بقيمة 21.2 مليون ريال.
وجرت مراسم التوقيع في استوديوهات شركة IFocus بحضور طلال بن عبدالله العبيدي رئيس مجلس إدارة الرابطة، والمهندس وافي بن سعيد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة مفيد. وأكد الجانبان أن الاتفاق يهدف إلى الارتقاء بجودة النقل التلفزيوني وتطوير تجربة المشاهدة للجماهير.
وتتمتع شركة إيفوكس بخبرة واسعة في مجال الإنتاج الرياضي والتلفزيوني، حيث تمتلك أسطولًا من عربات البث بتقنية 4K، إلى جانب كوادر تشغيلية سعودية متخصصة. ومن شأن هذه الإمكانات أن تمنح دوري يلو نقلة نوعية على مستوى التغطية، بما يواكب استراتيجية الرابطة في تطوير آليات النقل والإنتاج.
ويأتي العقد الجديد باعتماد وإشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضمن مساعي دعم التطوير الرياضي والإعلامي في المملكة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.