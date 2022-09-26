احتفالًا باليوم الوطني.. "صحة عسير" تُكَرّم الحراسات الأمنية بمنشآتها الصحية

وقدّمت "صحة عسير" وكل المستشفيات والقطاعات الصحية، العديدَ من الفقرات بهذه المناسبة، تضمنت حملة للتبرع بالدم وبعض النصائح والإرشادات الطبية إضافة إلى مشاركتها الخارجية في اليوم الوطني مع احتفالات المنطقة والمراكز والمحافظات.