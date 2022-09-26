احتفالًا باليوم الوطني.. "صحة عسير" تُكَرّم الحراسات الأمنية بمنشآتها الصحية

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، احتفالية اليوم الوطني 92، بمشاركات المنشآت الصحية التابعة لها والقطاعات الخاصة؛ حيث توشحت مرافقها باللون الأخضر والأعلام.
وشهدت الاحتفالية حضورَ مدير عام الشؤون الصحية بالنيابة الدكتور طارق أحمد الفلقي، تخللها تكريم الحراسات الأمنية بالمنشأة الصحية نظير دورهم وتميزهم في أداء عملهم، وتكريم فريق إدارة الطوارئ المشارك في البطولة العربية للمنتخبات.
وقدّمت "صحة عسير" وكل المستشفيات والقطاعات الصحية، العديدَ من الفقرات بهذه المناسبة، تضمنت حملة للتبرع بالدم وبعض النصائح والإرشادات الطبية إضافة إلى مشاركتها الخارجية في اليوم الوطني مع احتفالات المنطقة والمراكز والمحافظات.