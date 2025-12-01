ضبط منشأة تُشغّل مسلخًا دون ترخيص في رماح خلال حملة رقابية مشتركة

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، صباح أمس الأحد، منشأة تقوم بإنشاء وتشغيل مسلخ دون الحصول على التراخيص النظامية، وذلك خلال حملة رقابية ميدانية نُفذت بمشاركة مكتب الوزارة بمحافظة رماح، ومركز "وقاء"، والمركز الوطني للالتزام البيئي.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية رصدت مخالفات صحية وتنظيمية متعلقة بعمليات الذبح والتجهيز داخل الموقع، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق اللوائح المعمول بها.
وبيّن فرع الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن حملات رقابية مكثفة تستهدف الأنشطة المرتبطة بالمنتجات الحيوانية، بهدف تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، وضمان عدم الإضرار بصحة المستهلك.
وأشار إلى أن الفرق المتخصصة، من كوادر فنية وإدارية، تواصل متابعة المنشآت بشكل مستمر وضبط أي مخالفات فور رصدها، مؤكدًا أن الهدف الرئيس هو حماية المواطن وضمان سلامة الغذاء.