فريق طبي استشاري يزور مستشفى المحاني العام بالطائف ويناظر 500 حالة

زار فريق طبي استشاري يضم عدداً من التخصصات بزيارة لمستشفى المحاني العام التابع لصحة الطائف، وذلك لمناظرة أكثر من 500 حالة مرضية ،تمثلت في إجراء العمليات الجراحية و الكشف الطبي والمتابعة الدورية في مستشفيات المحافظة.
وأعرب مدير مستشفى المحاني تركي الجعيد، عن شكره لصحة الطائف على الاهتمام الذي توليه لتوفير الرعاية الصحية المناسبة من خلال إرسال الفرق الاستشارية للمستشفيات الطرفية من أجل الكشف أو إجراء بعض العمليات الجراحية من أجل التخفيف على المرضى من عناء السفر للحصول على الخدمة.
وأوضح "الجعيد" أنه تم الكشف خلال زيارة الفريق الاستشاري على أكثر من 500 مراجع في العيادات الخارجية وحجز تسع مواعيد عبر نظام موعد لمتابعة حالاتهم في مستشفيات الطائف المرجعية.
كما قام الفريق الاستشاري أيضاً بالمرور على المرضى المنومين والاطمئنان على صحتهم وعمل خروج لبعض الحالات التي تستوجب ذلك، كما رافق القافلة فريق طبي متكامل من مركز الغدد الصماء والسكر للمشاركة ولتفعيل اليوم العالمي للسكر ٢٠٢٢ وتكون الفريق من استشارية غدد صماء كبار وأخصائية سكر وأخصائي جراحة (قدم سكري) ومثقفة سكر وأخصائية تمريض، حيث جرى فحص القدم السكري للتشخيص المبدئي في العيادة المتنقلة الخاصة بمركز السكر وتم معاينة ما يقارب ٨٢ حالة تم إحالة ٤ منهم للمتابعة بمركز الغدد الصماء والسكر.