فريق طبي استشاري يزور مستشفى المحاني العام بالطائف ويناظر 500 حالة

كما قام الفريق الاستشاري أيضاً بالمرور على المرضى المنومين والاطمئنان على صحتهم وعمل خروج لبعض الحالات التي تستوجب ذلك، كما رافق القافلة فريق طبي متكامل من مركز الغدد الصماء والسكر للمشاركة ولتفعيل اليوم العالمي للسكر ٢٠٢٢ وتكون الفريق من استشارية غدد صماء كبار وأخصائية سكر وأخصائي جراحة (قدم سكري) ومثقفة سكر وأخصائية تمريض، حيث جرى فحص القدم السكري للتشخيص المبدئي في العيادة المتنقلة الخاصة بمركز السكر وتم معاينة ما يقارب ٨٢ حالة تم إحالة ٤ منهم للمتابعة بمركز الغدد الصماء والسكر.