"سعود بن طلال": الأحساء تحظى باهتمام ودعم ومبادرات نوعية لإحداث تنمية شاملة ومستدامة

يرعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، منتدى الأحساء 2023 الذي تُنظّمه غرفة الأحساء بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي شركة أرامكو السعودية، في دورته السادسة وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس 24- 25 /7 /1444هـ الموافق 15/- 16/ 02 / 2023م، بحضور ومشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين ونخبة من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين المحليين والعالميين ورجال وسيدات الأعمال.
وتأتي الدورة الجديدة للمنتدى امتدادًا لما توليه قيادتنا الحكيمة - وفّقها الله- من اهتمام كبير بجهود التنمية الشاملة في إطار رؤية السعودية 2030؛ بالارتكاز على نقاط القوة والمزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة، وما تزخر به من مقومات وفرص استثمارية وإمكانات واعدة، وبالتزامن مع إطلاق هيئة تطوير الأحساء، ما من شأنه دعم جهود ومبادرات تعزيز اقتصاديات الأحساء، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
وثمّن الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء، رعاية سمو أمير الشرقية للمنتدى، مبينًا أن تلك الرعاية الكريمة توفر الدعم والنجاح للمنتدى، مشددًا على ما تُحظى به الأحساء من اهتمام ودعم ومبادرات نوعية تتبنّاها جهات الدولة الاستثمارية والتنموية المختلفة، لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في الأحساء، مشيرًا إلى دور المنتدى ومكانته في إبراز المقومات والفرص الاستثمارية والمزايا النسبية التي تتمتع بها الأحساء.
ومن جهة أخرى أكد المهندس عبداللطيف العثمان رئيس مجلس أمناء المنتدى أن دعم ورعاية سمو أمير الشرقية ومتابعة واهتمام محافظ الأحساء، ستعزّز نجاحات المنتدى بإذن الله بما يؤكد مكانته كأهم فعاليّة تنموية وأبرز حدث اقتصادي واستثماري في الأحساء، يهدف إلى تحقيق رؤية المملكة وتعزيز الاستثمارات البينية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مبينًا أن مجلس الأمناء والغرفة وسائر لجان وفرق العمل تعمل الآن بجد وعزم، من أجل تقديم نسخة متميّزة، تواكب دوره في صناعة شراكات تنموية فاعلة تُسهم في جذب المشروعات والاستثمارات وتحفيز إسهامات القطاع الخاص لدعم مسيرة التنمية والتطور في الأحساء.
ونوّه عبدالعزيز بن صالح الموسى رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالرعاية الكريمة لأمير الشرقية للمنتدى، مبينًا أنها توفر الدعم لنجاح المنتدى وتحقيق أهدافه، مثمنًا اهتمام ومتابعة سمو محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء، موضحًا أن محاور المنتدى ستتضمن فرص الطاقة النظيفة في عصر التحول والاستدامة، آفاق الاستثمار والتحول في الرعاية الصحية، الاستثمار واقتصاد المستقبل، السياحة بين التنمية والاستدامة، أثر المحتوى المحلي في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واقتصاد المستقبل.
يُشار إلى أن المنتدى الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2003، يُعد اليوم أهم فعاليّة اقتصادية ومنصة عامة لعرض وتعزيز واجهة الأحساء استثماريًا من خلال عرض فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على أبرز المزايا النسبية وأهم المقومات والفرص التي تتمتع بها الأحساء، ومنبرًا مفتوحًا للمشاركين من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستثمرين المحليين والعالميين.