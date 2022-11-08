المجلس التعليمي بجازان يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي 1444هـ

بدوره، قال مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي: إن الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة، وما وفرته الدولة من خدمات رقمية في أجهزتها الحكومية وفي شتى المجالات جعلت المواطن يسلك مسلكًا وطنيًا رقميًا تعبيرًا عن شعوره بالامتنان والحب لهذا الوطن العظيم، مما يحتم علينا العمل على إيضاح أهمية الوعي بالمواطنة الرقمية لدى أفراد المجتمع التعليمي.