المجلس التعليمي بجازان يعقد اجتماعه الأول للعام الدراسي 1444هـ

عقد المجلس التعليمي بمنطقة جازان، صباح الثلاثاء، اجتماعه الأول للعام الدراسي 1444هـ.
جاء ذلك برئاسة المدير العام للتعليم بالمنطقة رئيس المجلس ملهي بن حسن عقدي، وبحضور مدير تعليم صبيا نائب رئيس المجلس عثمان بن محمد مسملي، وأمين وأعضاء المجلس.
ورحّب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، في بداية اللقاء بمدير تعليم صبيا، وأعضاء المجلس، مؤكدًا أهمية المجلس وقراراته في دعم ومتابعة العملية التعليمية في المنطقة لتحقيق أهدافها.
وأشاد بالدعم والاهتمام اللامحدود الذي تلقاه من أمير المنطقة ونائبه، مبينًا أهمية العمل المشترك بين الإدارتين على تسخير التقنية لخدمة المجتمع التعليمي وتحسين عملياته الداخلية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق الاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي وفرتها وسخّرتها وزارة التعليم، والعمل على نشر الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع التعليمي بأهمية تلك الخدمات وتشجيعهم على الاستفادة منها.
بدوره، قال مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي: إن الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة، وما وفرته الدولة من خدمات رقمية في أجهزتها الحكومية وفي شتى المجالات جعلت المواطن يسلك مسلكًا وطنيًا رقميًا تعبيرًا عن شعوره بالامتنان والحب لهذا الوطن العظيم، مما يحتم علينا العمل على إيضاح أهمية الوعي بالمواطنة الرقمية لدى أفراد المجتمع التعليمي.
واستعرض المجلس العديد من أوراق العمل التي تناولت الحديث عن أهمية تنمية المواطنة الرقمية لدى الطلاب والطالبات؛ حيث أكد مدير إدارة التوجيه الطلابي بإدارة تعليم جازان أحمد قحل، ارتباط مفهوم المواطنة الرقمية بالأنظمة التعليمية.
وأوضح الدور الكبير لهذا المفهوم في مساعدة المعلمين والمعلمات على فهم ما يجب على الطلبة معرفته لاستخدام التقنية بشكل ناجح وآمن وإعدادهم للمساهمة بفعالية في المجتمع وتأمين بيئة رقمية آمنة لهم.
فيما قالت مديرة إدارة التوجيه الطلابي بتعليم جازان نور عباس: إن المواطنة الرقمية هي الطريق الصحيح لتوجيه وحماية جميع المستخدمين خصوصا الأطفال والمراهقين، بتشجيع السلوكيات المرغوبة ومحاربة السلوكيات المنبوذة في التعاملات الرقمية من أجل إيجاد مواطن رقمي يحب وطنه ويجتهد من أجل تقدمه، مبينة عدد من المفاهيم المرتبطة بالمواطنة الرقمية وإجراءات تنميتها لدى الطلاب والطالبات.
بدوره، قال مدير الإشراف التربوي والمشرف على الشؤون التعليمية "بنين" بتعليم صبيا د. محمد حسن غزواني، خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "تنمية المواطنة الرقمية لدى الطلاب والطالبات": إن سبب الاهتمام بتعليم المواطنة الرقمية.
وأضاف أن ذلك يأتي بهدف وقاية الطلبة من المشكلات المختلفة أثناء استخدام التكنولوجيا وتزويدهم بمهارات التعامل المختلفة معها، إضافة لخلق جيل قادر على البحث الإلكتروني عن المعلومات وتقييمها واستخدامها بشكل مناسب، والحفاظ على بصمة رقمية إيجابية، واحترام حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية وغيرها من الأهداف المختلفة، موضحًا في الوقت ذاته مكونات المواطنة الرقمية وصعوبات ومعوقات تعليمها وطرق التغلب عليها.
وتخلل الاجتماع العديد من المداخلات، حول الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالمواطنة الرقمية، واستعراض أمين مجلس التعليم بالمنطقة عبدالله زكري، أبرز النتائج التي توصلت إليها إحدى الدراسات الاستطلاعية المنفذة حول مفهوم المواطنة الرقمية وسبل تنميتها في المجتمع التعليمي، والتوصيات والقرارات الصادرة.