"غرفة مكة" تعقد جمعيتها العمومية الثانية 25 يوليو الجاري

دعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، منتسبيها من رجال وسيدات الأعمال، لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثاني للعام المالي المنصرم.
يأتي ذلك استنادًا على المادة رقم (10) من نظام الغرف التجارية؛ حيث يعقد الاجتماع حضوريًا بمقر الغرفة على طريق الأمير محمد بن سلمان، وعبر الاتصال المرئي في الساعة الواحدة بعد ظهر الإثنين، 25 يوليو الموافق 26 ذي الحجة الجاري.
يستعرض الاجتماع الثاني للجمعية العمومية لغرفة مكة المكرمة، التقرير السنوي لأنشطة الغرفة خلال العام الماضي 2021، والحساب الختامي والميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، فضلًا عن الموازنة التقديرية للسنة المالية 2022م.
واشترطت الدعوة لحضور الاجتماع أن يمثل المؤسسات الفردية مالكها فقط، ولا يقبل التفويض أو التوكيل، أما الشركات فيمثلها رئيس مجلس الإدارة، أو المدير، أو العضو المنتدب.
كما اشترطت أن يكون اسم الممثل مقيدًا في السجل التجاري.
وتمثل الجمعية العمومية، مرآة حقيقية لمسار العمل خلال العام، يرسخ للشفافية والإفصاح وشرح تفاصيل الخطط وتنفيذها، فضلاً عن الرؤى الجديدة للمراحل المستقبلية.
وتتيح مشاركة سيدات ورجال الأعمال في الجمعية العمومية الفرصة لمناقشة القوائم المالية وجميع المواضيع ذات الصلة بشفافية كاملة، والاطلاع على تقارير الأنشطة المختلفة، ومعرفة دور الغرفة في كل ما من شأنه الارتقاء بمجتمع الأعمال في مكة المكرمة والمجتمع.