"غرفة مكة" تعقد جمعيتها العمومية الثانية 25 يوليو الجاري

يأتي ذلك استنادًا على المادة رقم (10) من نظام الغرف التجارية؛ حيث يعقد الاجتماع حضوريًا بمقر الغرفة على طريق الأمير محمد بن سلمان، وعبر الاتصال المرئي في الساعة الواحدة بعد ظهر الإثنين، 25 يوليو الموافق 26 ذي الحجة الجاري.