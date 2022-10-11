مذكرة تفاهم بين "الموارد البشرية" بمكة والمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات

وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ونائب الرئيس التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات هتان ناضره، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز العلاقة بين فرع الوزارة والمعهد وتحقيقاً لجهود القيادة الرشيدة وطموحات رؤية 2030م، فقد تم الاتفاق في هذه المذكرة؛ إيماناً من الطرفين بأهمية التعاون والتنسيق المنشود بينهما وثقتهما المطلقة بأن من شأنه زيادة فعالية وقوة نشاطهما ومساعيهما الرامية إلى دعم جهود التنمية للمجتمع ولإنجاز الأهداف المشتركة فيما بين الطرفين.