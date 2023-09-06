محافظ شرورة يُدشِّن جمعية القدرات الشبابية ويتعرف على برامجها

وأكد "سحاري" أن أهداف الجمعية تتمثل في المساهمة في تقديم البرامج والمبادرات لاستثمار أوقات الشباب بشكل إيجابي، وتقديم الاستشارات الشخصية والمهنية والسلوكية والاجتماعية للشباب، وتفعيل دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع، وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الشباب، وتعزيز القدرات الشبابية على الاعتماد على الذات والتنمية الشخصية.