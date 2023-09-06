محافظ شرورة يُدشِّن جمعية القدرات الشبابية ويتعرف على برامجها

دشَّن محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي الهوية البصرية والموقع الإلكتروني لجمعية تعزيز القدرات الشبابية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وتم خلال الزيارة استعراض أهداف الجمعية، وأهمية دورها التنموي في تمكين وتعزيز قدرات شباب محافظة شرورة.
وصرَّح محمد بن خالد سحاري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بأن رؤية الجمعية هي تمكين مستدام لشباب طموح بمبادرات مبتكرة.
وقال إن رسالة الجمعية تمثلت في تعزيز قدرات شباب محافظة شرورة، وتنميتهم اجتماعيًّا وقيميًّا، وتمكينهم وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠؛ لنصنع منهم أنموذجًا رياديًّا وجيلاً تنمويًّا فريدًا.
وأكد "سحاري" أن أهداف الجمعية تتمثل في المساهمة في تقديم البرامج والمبادرات لاستثمار أوقات الشباب بشكل إيجابي، وتقديم الاستشارات الشخصية والمهنية والسلوكية والاجتماعية للشباب، وتفعيل دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع، وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الشباب، وتعزيز القدرات الشبابية على الاعتماد على الذات والتنمية الشخصية.