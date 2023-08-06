بالورود.. جمعية تنمية الأفلاج تستقبل المرشحين للوظائف التعليمية

وتأتي تلك المبادرة من جمعية تنمية الأفلاج انطلاقًا من اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية؛ للتأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع، وإظهار التقدير للمعلمين على كل ما يقدّمونه للمتعلم في مختلف جوانب الحياة، وبيان دورهم في بناء المجتمع ونهضته، ورفع الروح المعنوية لهم وإسعادهم، وتحفيزهم لتحقيق النماء الفكري والتميز المهني في العملية التعليمية والقيام بأداء مهمتهم على أكمل وجه.