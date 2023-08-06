بالورود.. جمعية تنمية الأفلاج تستقبل المرشحين للوظائف التعليمية

استقبلت جمعية التنمية الاجتماعية بالأفلاج، اليوم الأحد، المرشحين للوظائف التعليمية التعاقدية، بالورود، وقدمت لهم اشتراكات مجانية في صالاتها الرياضية.
وتأتي تلك المبادرة من جمعية تنمية الأفلاج انطلاقًا من اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية؛ للتأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع، وإظهار التقدير للمعلمين على كل ما يقدّمونه للمتعلم في مختلف جوانب الحياة، وبيان دورهم في بناء المجتمع ونهضته، ورفع الروح المعنوية لهم وإسعادهم، وتحفيزهم لتحقيق النماء الفكري والتميز المهني في العملية التعليمية والقيام بأداء مهمتهم على أكمل وجه.
وكانت إدارة تعليم الأفلاج قد أنهت كل الأعمال وتهيئة مقارّ لجان المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات، ووضعت لافتات إرشادية للترحيب بهم في مرفقات الإدارة، وإرشادهم للمواقع المخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لهم.