تيماء.. "هيئة تطوير محمية الملك سلمان" تنفذ برامج توعوية للطلاب للحفاظ على الحياة الفطرية

يأتي ذلك تزامنًا مع المهلة التي أعلنت عنها الهيئة، لملاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها والتي تنتشر في منطقة الخنفة، والتي تتمثل في أسبوعين، لإخراج هذه الحيوانات واستلامها بشكل رسمي عن طريق إصدار تصريح دخول من مركز الهيئة (مركز الزاوية) بالخنفة، حيث إن الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة ستقوم بتطبيق النظام بشكل كامل بعد انتهاء المهلة المحددة.