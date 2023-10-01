تيماء.. "هيئة تطوير محمية الملك سلمان" تنفذ برامج توعوية للطلاب للحفاظ على الحياة الفطرية

تعتزم هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، إقامة عدد من البرامج التوعوية لطلاب محافظة تيماء، للتوعية بممارسة الصيد وأهم المحظورات في هذا الجانب وذلك بالتعاون مع الكلية الجامعية ومكتب التعليم بالمحافظة.
وتستهدف هذه البرامج التوعوية طلاب المجتمعات المحلية (طلاب الكلية الجامعية في تيماء، وطلاب المرحلة الثانوية) لرفع الوعي البيئي، ومكافحة التصحر، والتطرق إلى أهمية موضوع الغطاء النباتي، حيث تُقام البرامج التوعوية بعد غدٍ الثلاثاء 3 أكتوبر لطلاب الكلية الجامعية، فيما تستهدف الهيئة ببرامجها طلاب التعليم العام يوم 4 أكتوبر.
كما تهدف هذه البرامج أيضًا إلى حماية الحياة الفطرية التي تساعد على التوازن البيئي والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وحماية التنوع البيولوجي للمنطقة.
يأتي ذلك تزامنًا مع المهلة التي أعلنت عنها الهيئة، لملاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها والتي تنتشر في منطقة الخنفة، والتي تتمثل في أسبوعين، لإخراج هذه الحيوانات واستلامها بشكل رسمي عن طريق إصدار تصريح دخول من مركز الهيئة (مركز الزاوية) بالخنفة، حيث إن الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة ستقوم بتطبيق النظام بشكل كامل بعد انتهاء المهلة المحددة.