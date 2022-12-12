رئيس بلدية الداير يزور مركز جبال الحشر ويقف على مشروع طريق الشهداء

زار رئيس بلدية محافظة الداير، المهندس وليد محمد معافا، مركز جبال الحشر، وكان في استقباله رئيس المركز محمد يحيى اللغبي، الذي قدم شرحًا عن احتياجات المركز الخدمية، وأهم ما تمتاز به جبال الحشر من موقع سياحي مميز، كما قدم عرضًا عن أبرز طلبات الأهالي.
بعد ذلك تم الوقوف ميدانيًّا على مشروع طريق الشهداء، الذي بدأت بلدية محافظة الدائر في تنفيذه في مرحلته الأولى، وسيخدم شريحة من المواطنين في المركز من ذوي الشهداء والمصابين.
وبيّن "معافا" أن المشروع ضمن المشاريع المهمة التي تنفذها البلدية، وتخدم شريحة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله، دفاعًا عن هذا الوطن وترابه. موضحًا أنه من المشاريع المهمة التي تحرص البلدية على تنفيذها ومتابعتها، وسيشمل الشهداء في عدد من القرى والمراكز بالمحافظة، والبداية من جبال الحشر.