رئيس بلدية الداير يزور مركز جبال الحشر ويقف على مشروع طريق الشهداء

وبيّن "معافا" أن المشروع ضمن المشاريع المهمة التي تنفذها البلدية، وتخدم شريحة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله، دفاعًا عن هذا الوطن وترابه. موضحًا أنه من المشاريع المهمة التي تحرص البلدية على تنفيذها ومتابعتها، وسيشمل الشهداء في عدد من القرى والمراكز بالمحافظة، والبداية من جبال الحشر.