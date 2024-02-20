"الندوة العالمية" تؤسّس مدرسة تعليمية جديدة في قيرغيزيا

وقال مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا الدكتور محمد ماضي: إن المدرسة تأتي في إطار عناية الندوة العالمية بتعليم النشء، وبناء العديد من المنشآت التعليمية في كثير من المناطق النائية والفقيرة؛ حتى تحقق حلم الأهالي في تعليم أبنائهم.