"تعليم الرياض" يفتتح معرض "إبداع 2023" الأربعاء المقبل

تفتتح الإدارة العامة للتعليم بالرياض، الأربعاء المقبل، معرض منطقة الرياض للمشروعات العلمية المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2023"، في مجمع القدس التعليمي (مكتب تعليم قرطبة).
يأتي ذلك بمشاركة مشروعات 316 طالبًا وطالبة على مستوى المنطقة.
وقال مدير إدارة الموهوبين محمد العليق: إن فكرة المعرض تتلخص في كونها مسابقة علمية سنوية تستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأضاف أنها تقوم على أساس التنافس في مجالات علمية عدة، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة.
وأشار إلى أن المسابقة تمر بمراحل تبدأ بمرحلة تسجيل البيانات الأولى، ثم مرحلة تسجيل معلومات المشروع ومعارض المناطق التعليمية، بعدها مرحلة التحكيم الإلكتروني وإعلان المرشحين للمعارض المركزية، تليها مرحلة المعارض المركزية وإعلان المتأهلين، ثم معرض إبداع للعلوم والهندسة، وأخيرًا المشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة.
من جهتها قالت مديرة إدارة الموهوبات الخنساء العباد: إن المشروعات العلمية المسجلة بلغت 316 مشروعًا للبنين والبنات، مشيرة إلى أن رفع المشروعات لايزال مفتوحًا للمشاركة من مدارس الرياض و11 محافظة من المنطقة.
ويفتتح المعرض أبوابه، من يوم الثلاثاء حتى الخميس؛ حيث سيتم استقبال مشروعات الطلاب والطالبات العلمية الثلاثاء، ليكون الأربعاء هو يوم افتتاح المعرض وتحكيم المشروعات العلمية، فيما سيتم تخصيص يوم الخميس لزيارات المدارس لنشر ثقافة الأولمبياد الوطني والمشروعات العلمية، وتكريم الطلاب والطالبات المشاركين.