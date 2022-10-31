"تعليم الرياض" يفتتح معرض "إبداع 2023" الأربعاء المقبل

وأشار إلى أن المسابقة تمر بمراحل تبدأ بمرحلة تسجيل البيانات الأولى، ثم مرحلة تسجيل معلومات المشروع ومعارض المناطق التعليمية، بعدها مرحلة التحكيم الإلكتروني وإعلان المرشحين للمعارض المركزية، تليها مرحلة المعارض المركزية وإعلان المتأهلين، ثم معرض إبداع للعلوم والهندسة، وأخيرًا المشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة.