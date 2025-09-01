انطلاق مهرجان الرمان الخامس في سراة عبيدة بمشاركة 35 ركنًا

في خطوة لافتة لدعم المزارعين المحليين، دشّن وكيل محافظ سراة عبيدة، ناصر محمد القحطاني، مهرجان الرمان والمنتجات الزراعية الموسمية في نسخته الخامسة، وسط البلدة القديمة، بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس علي بن سيف القحطاني.
ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام، ويفتح أبوابه يوميًّا من الساعة الرابعة مساءً حتى السابعة مساءً، حيث يضم أكثر من 35 ركنًا لعرض منتجات الرمان والفواكه الموسمية التي تشتهر بها المحافظة، مثل التين والعنب والمشمش.
ويُقام المهرجان بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، وبدعم لوجستي من بلدية سراة عبيدة التي وفّرت الموقع والأركان، إلى جانب تعاون عدد من الجهات الحكومية والمتطوعين للمساهمة في التنظيم.
ويهدف المهرجان إلى تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، وتحقيق الاستدامة للفعاليات الموسمية، ودعم المستفيدين من المزارعين والمنتجين.
من جهته، أعرب المهندس علي القحطاني عن سعادته بنجاح المهرجان، مؤكدًا أن فرع الوزارة في عسير، بقيادة مديره العام، يولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات التي تدعم المزارعين وتُسهم في نشر الوعي بأهمية الإنتاج الزراعي المحلي.