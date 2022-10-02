انطلاق فعاليات برنامج رياضة المشي لكبار السن في "الرين"

بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، انطلقت فعاليات برنامج رياضة المشي لكبار السن بمحافظة الرين، بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، برعاية محافظ الرين سند بن حفيظ، وبالتعاون مع بلدية المحافظة، وبمشاركة وكيل بلديات المنطقة الدكتور عبد الرحمن الخريف.
يهدف البرنامج إلى تنشيط الحياة الصحية لكبار السن ممن لديهم القدرة على ممارسة المشي؛ حيث أقيمت الفعالية بالقرب من قاعة الملك سلمان.
يأتي المشروع للتذكير بأهمية رياضة المشي لتلك الفئة الغالية، وتشجيعهم والاهتمام بصحتهم، وتفعيل دورهم الاجتماعي.