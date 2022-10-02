انطلاق فعاليات برنامج رياضة المشي لكبار السن في "الرين"

بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، انطلقت فعاليات برنامج رياضة المشي لكبار السن بمحافظة الرين، بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، برعاية محافظ الرين سند بن حفيظ، وبالتعاون مع بلدية المحافظة، وبمشاركة وكيل بلديات المنطقة الدكتور عبد الرحمن الخريف.