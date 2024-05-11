8 ميداليات ومركزان لـ"تعليم عسير" في "الأولمبياد الوطني للتاريخ"

حصدت الإدارة العامة لتعليم منطقة عسير، ثمان ميداليات، والمركزين الثاني والرابع، في المنافسات الختامية لمسابقة الأولمبياد الوطني للتاريخ، والتي استضافتها "تعليم حائل"، مؤخرًا.
وحقق الطلاب: طلال آل ثابت، من ثانوية الملك خالد، ميداليتين ذهبية وفضية، وميداليتين برونزيتين، وفهد القحطاني، من ثانوية الأبناء الثالثة، ميدالية فضية وأخرى برونزية، وعبدالعزيز الشهراني، من ثانوية البيهقي، ميدالية برونزية.
كما حققت الطالبة سارة الأحمري، من ثانوية عبل، ميدالية برونزية، في حين حقق الطالب طلال آل ثابت، المركز الثاني على مستوى المملكة كبطل للأولمبياد الوطني للتاريخ.
وفاز الطالب فهد القحطاني، بالمركز الرابع على مستوى المملكة كبطل للأولمبياد ذاته.
من جهته قال المدير العام للتعليم في عسير فهد عقالا: إن هذا الإنجاز يترجم دعم القيادة الرشيدة -أعزّها الله- لأبنائنا وبناتنا، ويؤكد حرص واهتمام أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ونائبه الأمير خالد بن سطام، بكل ما يرتقي بالتعليم فيها في شتى المجالات.
وقدم "عقالا"، التهنئة للطلبة ولأسرهم ومدارسهم ومعلميهم؛ نظير تحقيق هذا الإنجاز، لافتًا إلى أنه يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققها طلبة عسير، في عدد من المجالات على المستويين الوطني والعالمي.