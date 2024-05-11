8 ميداليات ومركزان لـ"تعليم عسير" في "الأولمبياد الوطني للتاريخ"

من جهته قال المدير العام للتعليم في عسير فهد عقالا: إن هذا الإنجاز يترجم دعم القيادة الرشيدة -أعزّها الله- لأبنائنا وبناتنا، ويؤكد حرص واهتمام أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ونائبه الأمير خالد بن سطام، بكل ما يرتقي بالتعليم فيها في شتى المجالات.