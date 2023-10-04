"الملحم": الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم نوع من التقدير لدوره ورسالته السامية

أكد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يتكرر كل عام؛ مشيرًا إلى أن يوم المعلم يأتي هذا العام بشعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده"؛ لدورهم وكونهم الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وتقدم الأمم.
وقال الملحم: الاحتفاء بالمعلم هو تعبير عن مشاعر أبناء الجميع؛ لما يبذله المعلم من رسالة سامية وما له من مكانة بمختلف الأصعدة وكل المستويات، والرعاية الخاصة التي تَمثلت فيما تُقَدمه وزارة التعليم لهم من تمكين وتقدير وتطوير".
وأضاف: "تقدير المعلم السعودي وجهوده المخلصة، ومكانة مهنته والرسالة التي يحملها؛ ليس فقط في يوم تكريمه؛ بل قيمة ثابتة وأصيلة؛ فجهودهم تسهم في تطور الأجيال، وصناعة الفارق في تقدم المجتمع ونهضته".
وقدّم "الملحم" التهنئة والشكر والتقدير بمناسبة اليوم العالمي للمعلم لجميع المعلمين والمعلمات؛ لجهودهم العظيمة التي يبذلونها لنشر العلم والمعرفة، وبناء المهارات والقدرات، وتعزيز القيم الوطنية، والإسهام بفاعلية في تقدم المجتمع، وبناء الأجيال، وعمارة الأوطان، تحت ظل القيادة الرشيدة حفظها الله.
وقال: أسأل الله للجميع أن يكون عامهم الدراسي مليئًا بالإنجازات، وحافلًا بالطموحات لتطوير التعليم وتنمية الوطن.