"الملحم": الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم نوع من التقدير لدوره ورسالته السامية

أكد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يتكرر كل عام؛ مشيرًا إلى أن يوم المعلم يأتي هذا العام بشعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريده"؛ لدورهم وكونهم الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وتقدم الأمم.