"عناية" و"عيوني" تطلقان حملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومكافحة العمى السكري بالخرج

وقال نائب الأمين العام لجمعية عناية مشاري بن محمد بن دليلة: إن هذه الحملة تأتي إسهامًا من الجمعية في تعزيز صحة المجتمع ونشر ثقافتها بين أوساط أفراده؛ وذلك للتقليل من الأمراض المزمنة في المجتمع كالسمنة والضغط والسكر وغيرها؛ الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتم إنفاقها في علاج هذه الأمراض، ومن ثم المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا الغالية؛ مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للأوقاف، ومنصة "وقفي" لبرنامج عيادات عناية المتنقلة.