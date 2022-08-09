"عناية" و"عيوني" تطلقان حملة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومكافحة العمى السكري بالخرج

أطلقت جمعية "عناية" -ممثلة في إدارة الوقاية الصحية- وجمعية "عيوني" الصحيتين، الحملة الوقائية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومكافحة العمى السكري بمحافظة الخرج لمدة ثلاثة أيام، برعاية محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وبحضور نائب الأمين العام لجمعية عناية مشاري بن محمد بن دليلة، ومدير إدارة الوقاية الصحية خالد بن محمد الفقيه والمدير التنفيذي لجمعية عيوني عبدالرحمن بن الحسن الحريصي، والمدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي فهد بن محمد الممخور.
وتقدم الجمعية خدمات الفحص الوقائي كقياس الضغط والسكر، وفحص صحة البصر، وفحص المؤشرات الحيوية خلال الحملة التي بدأت أمس الاثنين وتستمر 3 أيام في الأماكن الآتية: ممشى الملك سلمان (يوم الاثنين 8 أغسطس)، والحديثي مول (يوم الثلاثاء 9 أغسطس)، والواحة مول (يوم الأربعاء 10 أغسطس).
وتبدأ الفعالية من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً؛ بهدف رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وتقديم الفحوصات والتوصيات الطبية اللازمة لهم.
وأشاد "الماضي" بالحملة الوقائية للجمعية، وعدها جزءًا من توجهات الدولة -أيدها الله- في وقاية المجتمع من الأمراض المختلفة، وتعزيز سبل السلامة والوقاية لهم، وهي متوافقة مع رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي لتمكين حياة عامرة وصحية.
وقال نائب الأمين العام لجمعية عناية مشاري بن محمد بن دليلة: إن هذه الحملة تأتي إسهامًا من الجمعية في تعزيز صحة المجتمع ونشر ثقافتها بين أوساط أفراده؛ وذلك للتقليل من الأمراض المزمنة في المجتمع كالسمنة والضغط والسكر وغيرها؛ الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتم إنفاقها في علاج هذه الأمراض، ومن ثم المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا الغالية؛ مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للأوقاف، ومنصة "وقفي" لبرنامج عيادات عناية المتنقلة.
بدوره أكد المدير التنفيذي لجمعية عيوني عبدالرحمن بن الحسن الحريصي، أن الحملة تستهدف إجراء الكشف المبكر عن صحة العين؛ بهدف التوعية بالأمراض التي تصيب العين نتيجة لأمراض السكري، والتي إن لم تجد العناية والمتابعة -لا قدر الله- قد تُعرض صاحبها للعمى، كما تُسهم الجمعية في تحقيق الأهداف الوقائية والصحية للمجتمع وفق رؤية المملكة 2030؛ مثمنًا الدعم السخي المقدم من أبناء عبدالرحمن بن ناصر العقيل لحملات عيوني الوقائية.