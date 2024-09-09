"تعليم الطائف" يواصل سلسلة لقاءات قيادات التعليم "تكامل" لتعزيز الأدوار التكاملية

واختُتم اللقاء باستعراض جائزة محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز للتميز التعليمي "ملهم"، التي انطلقت في الميدان التعليمي الأسبوع المنصرم بهدف تشجيع وإبراز أفضل الممارسات التعليمية والتربوية المتميزة، وتحسين أداء العمليات والممارسات الإدارية، وتمكين المدرسة، وتحسين نواتج التعلم، وتحقيق المزيد من الجودة والتميز، والإسهام في التهيئة والتأهيل، ورفع مستوى الجاهزية للمنافسة على الجوائز المحلية والدولية.