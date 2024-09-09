"تعليم الطائف" يواصل سلسلة لقاءات قيادات التعليم "تكامل" لتعزيز الأدوار التكاملية

تواصل الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف سلسلة لقاءات قيادات التعليم "تكامل" - اللقاء الثالث.
وترأس المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الاثنين برنامج تكامل بهدف تعزيز الأدوار التكاملية والفهم المشترك لدى قيادات التعليم؛ لتحقيق المستهدفات الوزارية بكفاءة وفاعلية.
وفي التفاصيل، تم خلال اللقاء استعراض ومناقشة المستهدفات الوزارية، وأبرز المشاريع والمستجدات في الإدارات والأقسام والوحدات، وخطة العمل وآلية القياس، والدعم والتكامل المطلوب لإنجاز المهام، وتحقيق المؤشرات.
واستعرض اللقاء أيضًا خطة الشؤون التعليمية، وإدارة تنمية القدرات، وإدارة أداء التعليم، وإدارة الطفولة المبكرة، ثم استعرض مبادرة لوحة الأداء المدرسي، وهي لوحة تتضمن مجموعة من البيانات والإحصائيات والمؤشرات التي تعرض مستوى الأداء لكل مدرسة.
واختُتم اللقاء باستعراض جائزة محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز للتميز التعليمي "ملهم"، التي انطلقت في الميدان التعليمي الأسبوع المنصرم بهدف تشجيع وإبراز أفضل الممارسات التعليمية والتربوية المتميزة، وتحسين أداء العمليات والممارسات الإدارية، وتمكين المدرسة، وتحسين نواتج التعلم، وتحقيق المزيد من الجودة والتميز، والإسهام في التهيئة والتأهيل، ورفع مستوى الجاهزية للمنافسة على الجوائز المحلية والدولية.
وتشمل الجائزة أيضًا التميز المؤسسي لمكتب التعليم والمدرسة، والتميز الفردي للمعلم والموظف الإداري والطالب، وطالب التربية الخاصة، إضافة إلى التميز المستقل، والمبادرات النوعية، والمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي.
وأكد المدير العام للتعليم بالطائف أن جائزة محافظ الطائف تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في أهدافها ودلالاتها التعليمية، وتسهم إسهامًا فاعلاً في النهضة التعليمية والتربوية بشمولها الواسع في مواكبة النهضة الشاملة التي عاشتها وتعيشها بلادنا في شتى المجالات، وتتوافق مع تحقيق رؤية السعودية 2030.