نائب أمير مكة يبحث شراكة "المياه الوطنية" بالمنطقة مع القطاع الخاص

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث استراتيجية شراكة شركة المياه الوطنية بالمنطقة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك بحضور رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني، وعدد من قيادات القطاع.
واطلع الأمير "سعود" خلال اللقاء، على استراتيجية عقود الشراكة مع القطاع الخاص بالمنطقة، والتي تشمل عقود التشغيل والصيانة الهادفة إلى تحسين أداء فاعلية وكفاءة الخدمات التشغيلية بالقطاع.
واستمع إلى شرح تفصيلي عن الخطط والأعمال التي تنفذها الشركة لتطوير خدماتها المقدمة بالقطاع المائي والبيئي في المنطقة.
وتطرق الاجتماع إلى عقود محطات المعالجة والهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في تأهيل وتطوير وتشغيل وصيانة المحطات طبقًا للمواصفات والمعايير المعتمدة، ووفق اللوائح البيئية التي ستسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء شبكات المياه والصرف الصحي.