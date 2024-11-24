نائب أمير مكة يبحث شراكة "المياه الوطنية" بالمنطقة مع القطاع الخاص

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث استراتيجية شراكة شركة المياه الوطنية بالمنطقة مع القطاع الخاص.