أمين الطائف يزور جمعية "أورام" وينوه بدورها في رعاية المرضى وتعزيز الشراكات المجتمعية

قام أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي بزيارة لجمعية الطائف الصحية لمرضى السرطان "أورام" والتي تعد من شركاء الأمانة لخدمة المجتمع، كما أنها جمعية غير ربحية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية لمرضى السرطان، إلى جانب الدعم المادي والمعنوي للحالات المرضية لرعاية مرضى السرطان والعناية بهم.
والتقى المهندس الزايدي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، رحمة فايز العتيبي والتي قدمت لأمين الطائف شرحًا مفصلاً عن الجمعية ورؤيتها ورسالتها المتمثلة في الريادة والجودة والأمان في خدمة مرضى السرطان من خلال العمل المؤسسي والشراكة الفاعلة، والشفافية والمسؤولية والمهنية والكفاءة في العمل لرعاية المرضى وحماية كرامتهم.
وأشارت إلى أنه تم تأسيس هذا الكيان بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-، وبمؤازرة من سفير الإنسانية فايز المالكي الذي ترجم الطموح إلى إنجاز ملموس نسير به وفق خطوات جادة لتحقيق رؤية ٢٠٣٠، ومن أهم مستهدفاتها الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع غير الربحي.
إلى ذلك نوه الزايدي بأهمية الجمعية لتقديم الخدمات النوعية لمرضى السرطان، وتعاونها المستمر مع القطاعات المختلفة لتحقيق غاياتها المنشودة، وتطرق إلى الاتفاقية التي عقدتها الأمانة أخيرًا مع جمعية الطائف الصحية لمرضى السرطان "أورام" بحضور محافظ الطائف لدعم أعمال الجمعية لتؤدي دورها تجاه المجتمع، خصوصًا أن الجمعية تساعد المحتاجين في الحصول على الأدوية اللازمة لحالاتهم، وتقدم الخدمات الطبية الأولية لهم عن طريق متخصصين.