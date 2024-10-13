أمين الطائف يزور جمعية "أورام" وينوه بدورها في رعاية المرضى وتعزيز الشراكات المجتمعية

إلى ذلك نوه الزايدي بأهمية الجمعية لتقديم الخدمات النوعية لمرضى السرطان، وتعاونها المستمر مع القطاعات المختلفة لتحقيق غاياتها المنشودة، وتطرق إلى الاتفاقية التي عقدتها الأمانة أخيرًا مع جمعية الطائف الصحية لمرضى السرطان "أورام" بحضور محافظ الطائف لدعم أعمال الجمعية لتؤدي دورها تجاه المجتمع، خصوصًا أن الجمعية تساعد المحتاجين في الحصول على الأدوية اللازمة لحالاتهم، وتقدم الخدمات الطبية الأولية لهم عن طريق متخصصين.