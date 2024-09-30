توقيع اتفاقية بين جمعيتَيْ السلياك والزهايمر لتوحيد الجهود وتبادُل الخبرات دعمًا للمرضى

كما أن الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر شاركت في العديد من مناطق السعودية بالملتقيات والمؤتمرات التي تهتم بالتوعية، وتعالج قضاياه الملحة؛ فقد تم عمل محاضرتَين توعويتَين في المنطقة الغربية في مجمع الملك عبدالله الطبي ووزارة الموارد البشرية، ألقتهما رؤى ميلباري، مديرة التثقيف الصحي في الجمعية، التي تحدثت عن مرض الزهايمر، والخدمات المقدمة من الجمعية.