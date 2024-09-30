توقيع اتفاقية بين جمعيتَيْ السلياك والزهايمر لتوحيد الجهود وتبادُل الخبرات دعمًا للمرضى

في إطار تعزيز التعاون بين الجمعيات الخيرية والمجتمعية؛ بهدف حصر مرضى الزهايمر، والوصول إليهم، وتقديم الوعي والمساندة والبرامج المتخصصة للأسر، تم توقيع اتفاقية بين المدير التنفيذي لجمعية السلياك عبير العريني، ورنا المرعي المدير التنفيذي للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر.
وهذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد الجهود، وتبادُل الخبرات لدعم المرضى.
ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، وتضامنًا مع انطلاقة حملة (وصيهم عليّ) للشهر العالمي للزهايمر مع القطاعات المختلفة، قامت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر بتقديم سلسلة من المحاضرات التوعوية في عدد من الجهات، منها محاضرتان توعويتان في شركة أرامكو والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ألقتهما رنا المرعي المدير التنفيذي للجمعية.
وتم التعريف بحملة الشهر العالمي للزهايمر، والريادة في تسليط الضوء على قضية وأبعاد المرض، واستعراض مسارات التحول والتمكين لمشاريع الجمعية.
وتحدث الدكتور فواز البراهيم، استشاري طب الأعصاب في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، عن مرض الزهايمر، ومراحله وأعراضه، وطرق التعامل مع المريض.
كما تم تنظيم محاضرة في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتور لؤي الخميس، استشاري أول طب كبار السن والعلاج التلطيفي، الذي تحدث فيها عن مرض الزهايمر.
وتم تنظيم محاضرة في جمعية التنمية الأهلية بحي الملك فهد، ألقاها فيصل العثيم، عضو مجلس إدارة الجمعية ومقدم رعاية ومؤسس مجموعات الدعم الذاتي لمقدمي الرعاية. وقد تحدث عن دوره في الجمعية، وما تقدمه من برامج وخدمات.
وتحدث الدكتور صلاح الدهان، استشاري طب الأسرة، عن مرض الزهايمر، ومراحله وطرق التعامل معه.
كما أن الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر شاركت في العديد من مناطق السعودية بالملتقيات والمؤتمرات التي تهتم بالتوعية، وتعالج قضاياه الملحة؛ فقد تم عمل محاضرتَين توعويتَين في المنطقة الغربية في مجمع الملك عبدالله الطبي ووزارة الموارد البشرية، ألقتهما رؤى ميلباري، مديرة التثقيف الصحي في الجمعية، التي تحدثت عن مرض الزهايمر، والخدمات المقدمة من الجمعية.
وفي المنطقة الشرقية تم عمل محاضرة بالتعاون مع صيدلية الدواء، وتحدثت فيها الدكتورة رؤى خلاف، استشارية مخ وأعصاب ومتخصصة في أمراض الذاكرة والزهايمر.
كما تسهم الجمعية خلال تلك المشاركات في التعريف ببرامجها المختلفة، وتقديم طروحات علمية، تخدم العديد من القطاعات.
وتم إنارة العديد من الأبراج والمجمعات والمطاعم ودور السينما والأندية الرياضية كـ(الهلال والنصر) باللون البنفسجي، وعرض وسائل الحملة التوعوية.
وتدعو الجمعية للتضامن مع الشهر العالمي للزهايمر، والتفاعل عبر المنصات الإلكترونية ومنتجات الحملة التوعوية، ومتابعة الحسابات على @saudialziehmer، ومن خلال الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa، والمقر الرئيسي للجمعية.