"تجمع المدينة الصحي": أكثر من 33 ألف مراجع لمركز نجود للطوارئ خلال 8 أشهُر

قدَّم مركز نجود الطبي (عضو تجمع المدينة المنورة الصحي) الخدمات الطبية الطارئة لـ(33814) مستفيدًا منذ مطلع العام الميلادي الجاري 2023م حتى نهاية شهر أغسطس المنصرم.
وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن خدمات المركز تتضمن تقديم خدمات الطوارئ للمستفيدين بالمنطقتَيْن الخضراء والصفراء، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع؛ بهدف تقليص قوائم الانتظار بطوارئ مستشفيات المنطقة، وتحسين تجربة المستفيد.
وأضاف بأن المركز نموذج جديد للمراكز التي تعمل على مدار الساعة بعد تدشين 12 مركزًا للرعاية العاجلة بتجمع المدينة الصحي خلال أقل من عام.
وأكد التجمع أن المركز يشمل أسرَّة ملاحظة، وأسرَّة للحالات التنفسية والحالات الحرجة، وغرفًا للعزل، فضلاً عن التجهيزات الأساسية والمساندة من مختبر وأشعة وصيدلية، وغيرها من الخدمات الأخرى.