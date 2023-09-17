"تجمع المدينة الصحي": أكثر من 33 ألف مراجع لمركز نجود للطوارئ خلال 8 أشهُر

وفي التفاصيل، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن خدمات المركز تتضمن تقديم خدمات الطوارئ للمستفيدين بالمنطقتَيْن الخضراء والصفراء، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع؛ بهدف تقليص قوائم الانتظار بطوارئ مستشفيات المنطقة، وتحسين تجربة المستفيد.