"الجمعية السعودية للطب الوراثي" تُوَقّع اتفاقية تعاون مع "كلية الطب بجامعة الفيصل"

وأكد المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي الأستاذ الدكتور زهير رهبيني، أهمية بناء مثل هذه الشراكات وبرامج العمل المشترك في تحقيق رؤية وزارة الصحة، حول التنمية الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة للمجتمع في المجال الصحي بشكل عام والطب الوراثي بشكل خاص، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة لهذه الاتفاقية التي تؤكد أهمية بناء برامج العمل المشترك بين الكلية والجمعية، لخدمة فئة عريضة من محتاجي خدمات الطب الوراثي والعمل على توعية المجتمع تجاه خطورة تلك الأمراض، وتطوير منظومة التطوع الصحي للعاملين في مجال الطب الوراثي وتشجيع التوسع في مثل هذه البرامج.