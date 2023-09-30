"الجمعية السعودية للطب الوراثي" تُوَقّع اتفاقية تعاون مع "كلية الطب بجامعة الفيصل"

أبرمت الجمعية السعودية للطب الوراثي، اتفاقية عمل مشترك مع جامعة الفيصل -ممثلة في كلية الطب- على هامش فعاليات مؤتمر الجمعية 2023، وضمن سلسلة اتفاقيات العمل الصحي المشترك؛ رغبة منها في تعزيز إسهام الجمعية في برامج الطب الوراثي، بالتعاون مع العديد من الجهات الطبية والصحية والأكاديمية والتي تُعَد أحد أوجه المسؤولية المجتمعية التي تحقق مضامين الرؤية 2030.
شَهِدَ توقيع الاتفاقية كل من الأستاذة الدكتورة أمل الهاشم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة براء محمد خير الغلاييني وكيلة كلية الطب بالجامعة.
وتهدف الاتفاقية للعمل على تعزيز الجهود الصحية وإسهام القطاع الطبي في خدمة الطب الوراثي والمجتمع.
وأكد المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي الأستاذ الدكتور زهير رهبيني، أهمية بناء مثل هذه الشراكات وبرامج العمل المشترك في تحقيق رؤية وزارة الصحة، حول التنمية الصحية وتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة للمجتمع في المجال الصحي بشكل عام والطب الوراثي بشكل خاص، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة لهذه الاتفاقية التي تؤكد أهمية بناء برامج العمل المشترك بين الكلية والجمعية، لخدمة فئة عريضة من محتاجي خدمات الطب الوراثي والعمل على توعية المجتمع تجاه خطورة تلك الأمراض، وتطوير منظومة التطوع الصحي للعاملين في مجال الطب الوراثي وتشجيع التوسع في مثل هذه البرامج.