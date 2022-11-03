جمعية كفى تعالج 50 شابًا وشابة بـ"بحرة مكة" في اليوم العالمي لسرطان الثدي

أعلن 50 شابًا وشابة إقلاعهم عن التدخين وانضمامهم للعلاج بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين ببحرة بمنطقة مكة المكرمة وذلك خلال حضورهم فعاليات (اليوم العالمي للوقاية من سرطان الثدي) المقام بالشراكة مع التجمع الصحي بمحافظة الجموم في منتزه حديقة الشهداء.
وقال مدير جمعية كفى ببحرة الدكتور محمد العبيسان، إن فريق كفى النسائي التطوعي والذي قدم برنامجًا تثقيفيًا وتوعويًا عن أضرار السموم وعلاقتها بسرطان الثدي، وجد تفاعلاً كبيرًا من الزوار والذين تجاوزوا الـ250 زائرًا وزائرة، كما تم خلال الفعاليات تقديم 120 استشارة طبية وتوزيع هدايا تذكارية على الزوار.