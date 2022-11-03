جمعية كفى تعالج 50 شابًا وشابة بـ"بحرة مكة" في اليوم العالمي لسرطان الثدي

وقال مدير جمعية كفى ببحرة الدكتور محمد العبيسان، إن فريق كفى النسائي التطوعي والذي قدم برنامجًا تثقيفيًا وتوعويًا عن أضرار السموم وعلاقتها بسرطان الثدي، وجد تفاعلاً كبيرًا من الزوار والذين تجاوزوا الـ250 زائرًا وزائرة، كما تم خلال الفعاليات تقديم 120 استشارة طبية وتوزيع هدايا تذكارية على الزوار.