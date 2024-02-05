محافظ الزلفي يلتقي أعضاء جمعية "غدق" لسقيا الماء ويطلع على أهدافها

التقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، بمكتبه في ديوان المحافظة، رئيس جمعية "غدق" لسقيا الماء الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر، وعددًا من أعضائها، وذلك بعد قرار تأسيسها.