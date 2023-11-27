جمعية "أجواد" تُعرِّف المجتمع بأدوارها في رعاية وتأهيل المرضى عقليًا ونفسيًا

كما شاركت "أجواد" بورقة علمية قدّمها المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد العيسى، تحدّث خلالها عن مبادرة "روح" لرعاية المرضى العقليين فاقدي المأوى، وعن كونها تتضمّن عدة مبادرات تعمل معًا في منظومة واحدة تغطي محاور (العناية الشخصية، والغذاء، والمأوى، والتأهيل السلوكي والنفسي، ومتابعة ما بعد المعالجة) تفعيلًا لدور الجمعية التخصصي في ذلك.