جمعية "أجواد" تُعرِّف المجتمع بأدوارها في رعاية وتأهيل المرضى عقليًا ونفسيًا

شاركت الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية (أجواد) في المؤتمر العلمي الأول للجمعيات الصحية الأهلية 2023، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس بفندق الماريوت بالرياض.
وتهدف "أجواد" من خلال مشاركتها في "المؤتمر" للتعريف باختصاصها المتمثّلة في تقديم الرعاية الاجتماعية والتأهيلية والصحية النوعية للمرضى عقليًا ونفسيًا في المملكة من خلال برامج نوعية موجهة لأسرهم وللمجتمع والعناية بالفئات الأكثر عرضة من المرضى عقليًا فاقدي المأوى، وذلك تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الذي يجمع الخبراء والمهتمين بالمجال الصحي لطرح الأفكار الجوهرية، ووضع خطط لتنفيذ أحدث الخدمات الصحية العالمية، بما يتوافق مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما شاركت "أجواد" بورقة علمية قدّمها المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد العيسى، تحدّث خلالها عن مبادرة "روح" لرعاية المرضى العقليين فاقدي المأوى، وعن كونها تتضمّن عدة مبادرات تعمل معًا في منظومة واحدة تغطي محاور (العناية الشخصية، والغذاء، والمأوى، والتأهيل السلوكي والنفسي، ومتابعة ما بعد المعالجة) تفعيلًا لدور الجمعية التخصصي في ذلك.
يُشار إلى أن الجمعية الوطنية للخدمات المجتمعية (أجواد)، كانت قد تأسست في مطلع عام 1434هـ، كأول مركز خيري يعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، حيث يقوم برعاية المرضى النفسيين التائهين والمشردين المرفوضين من قبل أسرهم، وتُعد المنشأة الوحيدة التي ترعاهم في المملكة.