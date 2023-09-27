أهالي محافظة ظهران الجنوب يحتفلون باليوم الوطني الـ 93

نظمت بلدية محافظة ظهران الجنوب احتفال الأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 (نحلم ونحقق)، برعاية المحافظ محمد عبدالله أبو سراح.
بدأ الحفل باستقبال مديري الإدارات الحكومية، يتقدمهم محافظ ظهران الجنوب محمد عبدالله أبو سراح، ومشايخ القبائل والأعيان والأهالي والفِرَق المشاركة بمقر الاحتفال بساحة الورود؛ حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد محمد بن عوير الذي سخر جهوده وجميع زملائه لتلك المناسبة الغالية.
وانطلقت مسيرة بعد صلاة العصر في أرجاء المحافظة على امتداد الطريق الرئيس للمحافظة من جنوبها إلى شمالها، والتي هُيئت لتلك المناسبة شاركت فيها الدراجات النارية وعربات الجهات الحكومية المشاركة بالإضافة إلى أن المواطنين رافعين العلم ومتوشحين السعودي الذي يفخر به كل مواطن ينتمي لهذا البلد ابتهاجًا باليوم الوطني 93.
وفي تمام الساعة الثامنة مساء، بدأ الحفل الكبير وتخلله عدد من الفقرات المتنوعة، مثل الأوبريت المخصص لذلك اليوم الوطني 93 العزيز على نفوس كل سعودي والقصائد الشعرية والفنون الشعبية والألعاب النارية ولاقى الحفل نجاحًا واستحسانًا من شرائح المجتمع كافة.
وهيأت البلدية الشوارع والميادين من خلال تزيينها بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، كما تم تزيين الشوارع والميادين وأعمدة الإنارة بالمحافظة بالعلَم السعودي.
ويأتي هذا الاحتفال في إطار الدور الريادي للبلدية محافظة ظهران الجنوب في تفعيل الأنشطة المجتمعية من خلال تنفيذ الفعاليّات الثقافية والاجتماعية، كما تهدف إلى أن يكون فرصة جيدة للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن، وتبرز أيضًا ما نعيش فيه من نمو وازدهار وتقدم في كل المجالات.