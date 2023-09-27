أهالي محافظة ظهران الجنوب يحتفلون باليوم الوطني الـ 93

ويأتي هذا الاحتفال في إطار الدور الريادي للبلدية محافظة ظهران الجنوب في تفعيل الأنشطة المجتمعية من خلال تنفيذ الفعاليّات الثقافية والاجتماعية، كما تهدف إلى أن يكون فرصة جيدة للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن، وتبرز أيضًا ما نعيش فيه من نمو وازدهار وتقدم في كل المجالات.