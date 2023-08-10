"تعليم الأفلاج" يُنهي استعداداته لانطلاقة العام الدراسي 1445هـ

وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة قد وجّه الإدارات والأقسام المعنية ذات العلاقة بالعمل وفق خطة الاستعداد للعام الدراسي على أكمل وجه، وإعداد التجهيزات اللازمة لضمان بداية جادة ومميزة للعام الدراسي مؤكداً على الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي ليكملوا مسيرتهم التعليمية في بيئة تعليمية مناسبة.