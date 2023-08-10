"تعليم الأفلاج" يُنهي استعداداته لانطلاقة العام الدراسي 1445هـ

أنهت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي 1445هـ من خلال تهيئة البيئات التعليمية بجميع المتطلبات وتوفير التجهيزات التعليمية من المقررات الدراسية والأدوات والأجهزة التقنية ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية وحافلات النقل المدرسي وإجراء الصيانة للمباني المدرسية.
وقام مدير تعليم الأفلاج بالإنابة راشد بن عبدالله العجالين هذا الأسبوع بجولات ميدانية وقف خلالها على المراحل الأخيرة من ترحيل المقررات الدراسية لمدارس المحافظة كما تابع استعداد الشركة المنفذة للنقل المدرسي واطلع على تجهيز الحافلات ووسائل السلامة، مؤكداً على ضرورة جودة الخدمة المقدمة والالتزام بتطبيق جمــيع الاشتراطات اللازمة لتنفيذ خطط النقل المدرسي والأمن والسلامة بالحافلات.
وكان مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة قد وجّه الإدارات والأقسام المعنية ذات العلاقة بالعمل وفق خطة الاستعداد للعام الدراسي على أكمل وجه، وإعداد التجهيزات اللازمة لضمان بداية جادة ومميزة للعام الدراسي مؤكداً على الجاهزية لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي ليكملوا مسيرتهم التعليمية في بيئة تعليمية مناسبة.