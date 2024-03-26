انطلاق مبادرة "أجاويد تك" بالمجاردة بمعرض تقني متنقل وأركان للواقع الافتراضي

انطلقت في محافظة المجاردة مبادرة (أجاويد تك)، التي ينظمها فرع جامعة الملك خالد بتهامة، وذلك ضمن مبادرات أجاويد2، بحضور مستشار رئيس جامعة الملك خالد المشرف على كليات الجامعة بتهامة، الأستاذ الدكتور أحمد بن عاطف الشهري.
وصرح مستشار رئيس الجامعة المشرف على كليات الجامعة بتهامة بأن هذه المبادرة تهدف إلى التثقيف التقني لفئات المجتمع كافة؛ إذ اشتملت على معرض تقني متنقل، وأركان للواقع الافتراضي، وصيانة الجوالات والحاسب الآلي، والاستشارات التقنية والدعم الفني، وأيضًا ورش متخصصة في الهندسة الاجتماعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد "الشهري" أن هذه المبادرة ستتنقل بين مراكز المحافظة المختلفة، منها مراكز (ختبة وعبس وأحد ثربان).
وأوضح أن من المخطط له استمرار هذه المبادرة في محافظات تهامة عسير كافة، بالشراكة مع تعليم محايل عسير وتعليم رجال ألمع، من خلال تنسيق زيارات لمدارس متعددة.
وقدَّم "الشهري" في الختام الشكر لسمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة، على تشجيعه ودعمه العمل التطوعي من خلال إطلاق مبادرة أجاويد٢، ولرئيس الجامعة على متابعته، ولفريق أجاويد بالمحافظة، وفريق عمل المبادرة.