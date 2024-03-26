انطلاق مبادرة "أجاويد تك" بالمجاردة بمعرض تقني متنقل وأركان للواقع الافتراضي

وقدَّم "الشهري" في الختام الشكر لسمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة، على تشجيعه ودعمه العمل التطوعي من خلال إطلاق مبادرة أجاويد٢، ولرئيس الجامعة على متابعته، ولفريق أجاويد بالمحافظة، وفريق عمل المبادرة.